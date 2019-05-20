Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил предложение от «Ювентуса», но ответил на него отказом, сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

Напомним, в пятницу «Ювентус» объявил об отставке главного тренера Массимилиано Аллегри. Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что клуб не торопится и тщательно выбирает замену специалисту.

«Будет нелегко, мы знаем, что эта эпоха никогда не повторится. У нас есть идеи, в том числе довольно четкие, но мы еще не приняли никаких решений», — рассказал он.

Команда Клоппа стала второй в АПЛ, всего одно очко уступив «Манчестер Сити». 1 июня «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Ранее сообщалось, что новым главным тренер футбольного клуба «Ювентус» может стать Симоне Индзаги. На данный момент у специалиста подписан контракт с «Лацио» до 2020 года, однако сам тренер недоволен тем, как воспринимают его работу.