Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев опубликовал в инстаграм серию фото с первого тренировочного сбора национальной команды в Белокурихе.

Драчев оценил работу женской половины сборной, которые прокатились на лыжероллерах, пройдя в году три четверти дистанции.

Ранее СБР установил составы на следующий соревновательный сезон-2019/20.

Списки биатлонистов составлены следующим образом:

Основная мужская сборная России: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын и Антон Бабиков.

Основная женская сборная России: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Светлана Миронова, Виктория Сливко, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Анастасия Кайшева, Наталья Гербулова.