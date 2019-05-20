Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала об ожиданиях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева от суда в апелляционной инстанции.

По словам Меркачевой, Кокорин и Мамаев ждут решения апелляционной инстанции и этапа в колонию. Замглавы ОНК, слова которой приводит «Р-Спорт», отметила, игроки надеются, что суд сократит срок и отпустит их по УДО, а такой шанс есть, потому что срок уже подошел, если учитывать перезачет «день в СИЗО за полтора в колонии».

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.