Известный в мире фигурного катания журналист Джек Галлахер заявил, что в следующем сезоне японские фигуристы намерены поработать с Этери Тутберидзе.

«Кажется, в следующем сезоне японские фигуристы думают о работе с тренером Этери», — написал он по-японски в своем «Твиттере».

Запись, собравшая тысячи лайков, заинтриговала поклонников фигурного катания, которые стали выдвигать те или иные предположения о том, кто же может переехать тренироваться в «Хрустальный». Самым вероятным кандидатом, по данным «Спорта день за днем», назвали японца Шому Уно.

Прошлый сезон был для Уно, которого за небольшой рост ласково называют «малышатиной», достаточно удачным: он выиграл Чемпионат четырех континентов и несколько этапов Гран-при, но чемпионат мира в Сайтаме завершил только на четвертом месте.

Прыжки 21-летнему Шоме ставит Александр Уряшев. Тренерами являются Мачико Ямада и Михоко Хигучи.

Ученицами Этери Тутберидзе являются чемпионка мира Алина Загитова и занявшая второе место Элизабет Турсынбаева. Также подопечным тренера является представитель Грузии Морис Квителашвили.