Участникe полумарафона «ЗаБег», стартовавшего в воскресенье с Дворцовой площади в Петербурге, стало плохо во время соревнований. Он упал и ударился головой.

По данным источника Nevasport, 32-летнего мужчину «скорая» забрала с Дворцовой площади в 10:50 мск. Врачи в течение часа боролись за его жизнь, но безуспешно — мужчина слишком сильно ударился головой при падении и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Старт марафона состоялся в 9:00 мск. Участники одновременно начали забег в 20 городах разных регионов России. Помимо полумарафонской дистанции в 21 километр также можно было выбрать 10, 5 и 2 километра. Дистанции были проложены по историческому центру города, большая часть которой была проложена вдоль берегов Невы.