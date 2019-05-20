Казанский «Рубин» в рамках 29 тура РПЛ примет махачкалинский «Анжи». Завершающая игра тура начнется в 19:00 мск. Посмотреть ее можно здесь >>

Матч едва ли можно назвать мотивирующим. Команда из Дагестана уже вылетела из РПЛ, к тому же имеет серьезные проблемы с финансированием. Аналогичная беда и у «Рубина». Клуб, который совсем недавно покупал топовых игроков и нанимал лучших специалистов, вероятно, совсем скоро останется без главного тренера Кубрана Бердыева.

Сейчас «Рубин» на 10-м месте с отставанием от лидера в 36 очков.

Рассудит матч, который пройдет на «Казань Арене», бригада Сергея Карасева.