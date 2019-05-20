Замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о сокамерниках футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Кокорин сидит все в той же маломестной камере, у него единственный сосед — украинец. Мамаев сейчас в большой камере и не хочет в маломестную, у него много сокамерников, я так понимаю, ему нравится коллектив, чтобы можно было пообщаться. У Мамаева есть в камере афроамериканец, они поддерживают друг друга. Мамаев и Кокорин подустали, им хочется домой», — рассказала правозащитница в интервью РИА Новости.

По ее словам, заключенные пока не выходят на футбол, но руководство СИЗО намерено решить проблему со спортплощадкой.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе. После апелляции футболисты надеются выйти по УДО.