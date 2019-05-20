Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал, что помог российской фигуристке Евгении Медведевой с постановкой короткой программы.

«С Женей мы работаем достаточно давно, мы дружны, и в этом году она попросила меня помочь с постановкой ее короткой программы. В итоге программу мы сделали вместе, и сейчас Женя ее накатывает», – рассказал Авербух в интервью Neva.today.

Хореограф впервые намекнул на сотрудничество с Медведевой в апрельском интервью Nevasport.

Ранее на своей странице в «Инстаграме» Евгения Медведева сообщила, что для новой короткой программы выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse. В произвольной программе следующего сезона будет выступать под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».