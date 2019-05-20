В Москве с 6 по 7 сентября состоится финал Кубка мира по стрельбе из лука.

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной федерации стрельбы из лука. Отмечается, что соревнования пройдут прямо в центре города — на Красной площади.

По словам главы федерации Угура Эрденера, финал Кубка мира создан для проведения в исторических местах, а Красная площадь — это не только потрясающее место, но и идеальная локация для российских лучников, которые впервые за долгое время смогут участвовать в международных соревнованиях в своей стране.

Он также добавил, что уверен, что в Москве получится провести качественные соревнования.

Отметим, первый этап Кубка мира состоится в колумбийском Медельине, второй пройдет в китайском Шанхае, третий — в турецкой Анталье, а четвёртый — в столице Германии, Берлине.