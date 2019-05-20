Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер в Instagram сообщила, что продолжает активно заниматься спортом.

«Я спортивный пенсионер, но пока не занимаюсь спортом для пенсионеров», — так Дальмайер подписала фото, на котором она едет в горах на лыжах.

Ранее стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Лаура Дальмайер объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом спортсменка написала в своем профиле на «Фэйсбуке».

Отметим, что в 25 лет также карьеру завершила другая двукратная чемпионка олимпийских игр из сборной Германии по биатлону Магдалена Нойнер.

Лаура Дальмайер за свою карьеру завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также является семикратной чемпионкой мира по биатлону и обладательницей «Большого хрустального глобуса».