Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил своего сына во время празднования чемпионского титула.

Инцидент произошёл после матча 37-го тура итальянской Серии А против «Аталанты» (1:1). Португалец не держал трофей, но не справился с ним, и случайно ударил Криштиану Роналду-младшего по лицу.

Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware 😅 pic.twitter.com/udrfx99Jp5 — ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2019

Напомним, туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Аталантой» со счетом 1:1.

У бергамцев отличился Йосип Иличич на 33-й минуте с передачи Андреа Мазьелло, в составе «Ювентуса» забил Марио Манджукич с передачи Хуана Куадрадо.

Ранее туринский клуб в восьмой раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу. Это произошло в матче 33-го тура Серии А, когда «Ювентус» на своём поле принимал «Фиорентину» и одержал волевую победу со счётом 2:1.