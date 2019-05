Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно ударил своего сына во время празднования чемпионского титула.

Инцидент произошёл после матча 37-го тура итальянской Серии А против «Аталанты» (1:1). Португалец не держал трофей, но не справился с ним, и случайно ударил Криштиану Роналду-младшего по лицу.

Cristiano Ronaldo gives his son a first taste of silverware 😅 pic.twitter.com/udrfx99Jp5

— ESPN FC (@ESPNFC) May 20, 2019