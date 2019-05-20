Отец аргентинского нападающего Эмилиано Салы Орасио Сала обвинил «Кардифф Сити» в гибели сына.

«Учитывая, какие деньги были заплачены за него, почему было так тяжело найти что-то в сохранности? Почему? Они оставили его одного. Они бросили его, как собаку», — сказал Орасио Сала в интервью телеканалу ВВС.

Отметим, Орасио Сала умер от сердечного приступа в апреле, ранее он успел поучаствовать в съемках документального фильма о сыне.

Напомним, Эмилиано Сала погиб в феврале 2019 года в результате авиакатастрофы. В ходе подводной операции поисковая группа обнаружила части пропавшего самолета, и среди них находилось тело футболиста. Во время перелёта Сала записал аудиосообщение, которое предназначалось группе друзей. В нем Сала пожаловался на плохое состояние самолета, а также признался, что опасается за свою жизнь. Игрок сказал, что он на борту самолета, который выглядит так, будто сейчас развалится, и он отправляется в Кардифф.