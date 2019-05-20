Российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко может стать футболистом греческого ПАОКа.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, чемпион Греции заинтересовался российским форвардом и рассматривает вариант с переходом игрока в летнее трансферное окно.

Напомним, зимой 2019-го нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко был выкуплен чешским клубом у «Краснодара», о чем сообщил официальный сайт российской команды.

Комличенко перешел в «Младу Болеслав» летом 2017 года на правах аренды, и по окончании срока чешский клуб выкупил трансфер игрока.

В нынешнем сезоне футболист провел 30 матчей чешского чемпионата, в которых сумел отличиться 27 забитыми голами. С этим результатом россиянин побил рекорд результативности в истории чешского чемпионата.