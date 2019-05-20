Голкипер тульского «Арсенала» Михаил Левашов может перейти в московский «Спартак».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, в конце весны красно-белые завершат сделку по покупке вратаря туляков. Отмечается, что решение о переходе будет принято после одобрения советом директоров клуба, а соглашение с Левашовым подпишут сразу на пять лет. При этом трансфер будет стоить «Спартаку» один миллион евро — столько прописано в контракте у игрока.

Ранее сообщалось, что в переходе Михаила Левашова заинтересован петербургский «Зенит».

В сезоне-2018/19 в Премьер-лиге Левашов сыграл за «Арсенал» 14 матчей, в которых пропустил 16 голов. С конца марта Левашов находится в лазарете: он травмировался в матче РПЛ против «Крыльев Советов». Не так давно голкипер продлил контракт с клубом до 2021 года.