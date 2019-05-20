РУСАДА направила в Российский футбольный союз письмо о возбуждении дисциплинарного дела по возможному нарушению антидопинговых правил футболистом Футбольной национальной лиги.

Об этом сообщает официальный сайт РФС. Имя футболиста и представляемый им клуб не называются.

Как сообщает пресс-служба РФС, согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция. По этой причине РФС вместе с ФНЛ проведет внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РУСАДА.

Ранее заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая рассказала о конфликте защитника петербургского «Зенита» Бранислава Ивановича с допинг-офицером.

Напомним, накануне матчем с «Динамо» капитан «Зенита» Бранислав Иванович пытался прогнать допинг-офицеров из туалета во время сдачи пробы и ругался в их адрес.