Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил руководству команды назначить Жозе Моуринью главным тренером.

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, кандидатуру Моуринью также поддерживает агент Роналду Жорже Мендеш, который представляет интересы португальского тренера.

Однако издание AS отмечает, что Роналду не хотел бы видеть главным тренером «Ювентуса» Антонио Конте, о чем игрок уже сообщил руководству. В качестве альтернативы Моуринью Роналду предлагает кандидатуру наставника «Наполи» Карло Анчелотти.

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне.

Также сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил предложение от «Ювентуса», но ответил на него отказом.