Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин, который в данный момент является тренером в академии клуба, рассказал, сколько академий нужно построить в России.

По словам Аршавина, он бы по всей стране построил шесть-восемь академий, как у «Краснодара». Футболист считает, что там сумасшедшие условия для детей и для развития футболистов. По мнению Аршавина, она лучшая в Европе, а, возможно, даже и в мире.

Экс-игрок отметил, он понимает, что в Сибири 20 естественных полей не построишь, они там и не вырастут.

«Я вообще за естественные поля, а побывав на чемпионате России, я узнал, что весь наш юношеский футбол играется на искусственных полях. Может быть, это, конечно, и не проблема, но я считаю, что играть нужно на естественных газонах», — сказал Аршавин, слова которого приводит телеканал «360».

Ранее бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» вспомнил, с кем он больше всего общался в составе лондонской команды, и кто больше всех любил дурачиться.