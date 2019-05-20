Адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина обжаловали приговор по делу о двух драках.

По словам адвоката Вячеслава Барика, он и его коллеги подали апелляционные жалобы, судом допущено неправильное применение уголовного закона, что повлекло несправедливость приговора и является основанием для его изменения.

Адвокат Мамаева Игорь Бушманов, слова которого приводит «Р-Спорт», отметил, он рассчитывает, что фактически и юридически простое уголовное дело в самое ближайшее время завершится законным и справедливым судебным актом, за который не будет стыдно, а его фигурантов, уже понесших чрезмерное наказание, освободят в зале суда.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.