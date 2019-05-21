Пока «Зенит» продолжает отмечать чемпионство, «Енисей» и «Анжи» доигрывают последние матчи в РПЛ, а «Сочи» и «Тамбов» радуются новой прописке с Премьер-Лиге, в ФНЛ развернулась нешуточная борьба за место под солнцем, а именно — за стыковые матчи с «Крыльями Советов» и «Уфой».

Если третье место национальной лиги уже точно останется за «Томью», которая в стыковых матчах сыграет с теми, кто займет 14 место в турнирной таблице РПЛ (пока это «Уфа», проигрывающая два очка «Крыльям Советов»), то на четвертое претендуют аж пять команд.

Фаворитом выступает «Нижний Новгород» (59 очков), которому предстоит сыграть с немотивированной «Мордовией». В случае победы, они станут недосягаемы для ближайших соперников — «Чертаново» и «СКА-Хабаровска», имеющих в активе 58 очков. При проигрыше вышеуказанной тройки шансы сохраняются у «Шинника» (57) и даже «Авангарда» (56).

Победитель в этом серьезном противостоянии определится 25 мая. Стыки пройдут 30 мая и 2 июня.