Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал информацию о переходе полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова в клуб.

По словам Точилина, эти обсуждения есть только в газетах, а тех зарплат, которые, как сообщают СМИ, просит Денисов, «Сочи» ему гарантировать не может.

«Если Игорь пойдет к нам за скромную заработную плату, то тут уже все возможно, конечно. Но в настоящее время, никакой конкретики нет», — сказал Точилин, слова которого приводит Bobsoccer.

Отметим, Денисов не выступает за «Локомотив» с апреля текущего года, он пропустил семь последних игр команды. Изначально в СМИ прошла новость о болезни футболиста, но после стало известно, что хавбек, обиженный на подготовленную для него манишку игрока запасной команды, «хлопнул дверью».

Ранее сообщалось, что футболист всё же вышел на связь с руководством столичной команды. «Могу лишь подтвердить, что диалог с клубом действительно начался и идет в конструктивном ключе», — сказал представитель Денисова.