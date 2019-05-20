Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза назначил сурдэкспертизу по эпизоду в матче «Арсенал» — «Урал» (2:2).

Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц. По его словам, была проведена очная ставка между футболистами на заседании. Он отметил, что отношения между Ильиным и Мирзовым сложные и натянутые. Григорьянц, слова которого приводит ТАСС, добавил, что, по словам Мирзова Ильин перед ним не извинился, получилось противоречие доказательств, и поэтому было принято решение назначить по делу сурдэкспертизу, чтобы полностью установить по губам, какие слова говорил Ильин.

Ранее стало известно о том, что после игры в полуфинале Кубка России между «Уралом» и «Арсеналом» полузащитник туляков Резиуан Мирзов ударил нападающего «шмелей» Владимира Ильина за то, что он оскорбил Мирзова по национальному признаку.

Напомним, «Урал» сыграл вничью со счетом 2:2 с тульским «Арсеналом» и по сумме двух встреч вышел в финал турнира. В составе туляков на 67-й минуте отличился Ризван Мирзов, еще один мяч в свои ворота на 58-й минуте забил Вараздат Ароян. У «Урала» отличился Эрик Бикфалви на первой минуте встречи и Отмар Эль-Кабир на 24-й минуте.