«Кубок европейских чемпионов по регби-7» возвращается в Петербург. В этом году впервые помимо мужских поучаствуют и женские команды.

Как сообщили Nevasport организаторы, соревнования пройдут 25-26 мая на стадионе «Петровский».

В этом году заявлены спортсмены из России, Англии, Франции, Грузии, Чехии, Испании, Швейцарии, Швеции, Латвии и Литвы, Молдавии и Белоруссии.

Торжественно откроют турнир российский актер, известный своей любовью к регби Иван Охлобыстин и тренер национальной сборной России по регби-7 Вайсале Сереви. Церемония открытия состоится 25 мая в 14:30 мск.

Помимо игр, в дни проведения турнира зрителей ждет разнообразная развлекательная программа: в этом году в рамках регбиFEST будет организован музыкальный фестиваль и детская зона, где ребята любого возраста с удовольствием проведут время за аттракционами и различными конкурсами от аниматоров. Также развлечься можно будет на стилистических мастер-классах и фестивале фудтраков.

Турнир пройдет при поддержке Министерства спорта, правительства Санкт-Петербурга, Федерации регби России и городской Федерации регби.