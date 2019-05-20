В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии состоится шесть матчей.

В 13:15 сборная Финляндии встретится с командой Германии. Финны занимают первое место в группе А, немцы идут на четвертой строчке. Параллельно начнется игра между национальными командами Чехии и Швейцарии. Чехи занимают второе место в группе В, швейцарцы располагаются на четвертой позиции.

В 17:15 сборная Норвегии сыграет против команды Латвии, которую тренирует наставник «Авангарда» Боб Хартли. Латвийцы идут на пятом месте в группе В, норвежцы занимают шестую строчку в той же группе. В то же время начнется встреча между словакам и датчанами. Хозяева турнира находятся на пятом месте в группе А, Дания идет следом, на шестой строчке.

В 21:15 сборная Канады сразится против сборной США. Американцы занимают второе место в группе А, канадцы идут следом, на третьем месте.

Кроме того, в это же время состоится матч между Россией и Швецией.