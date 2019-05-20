Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев заявил, что поражение от Швеции в рамках Евротура первого мая не имеет значения в преддверии игры на чемпионате мира.

Напомним, Россия сыграет со Швецией 21 мая, во вторник. Матч начнется в 21:15 мск и станет седьмым на этом чемпионате для российской команды. Первые шесть команда Воробьева выиграла. В активе сборной Швеции четыре победы (Италия, Норвегия, Австрия, Швейцария) и поражение от Чехии.

«Поражение на Евротуре в начале мая забыли уже, оно не имеет значения сейчас», — сказал Воробьев журналистам. Счет той игры составил 4:6.

Тренер также напомнил, что на прошлом чемпионате мира россияне играли со Швецией последний матч тура и назвал ту игру интересной. Швеция выиграла 3:1.

Чемпионат мира проходит в словацких Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая.