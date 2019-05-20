Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что прокуратура обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также футболиста «Зенита» Александра Кокорина.

По словам Бушманова, прокуратура внесла апелляционное представление и обжаловала приговор в части квалификации действий подсудимых. Бушманов, слова которого приводит агентство новостей «Москва», добавил, что, прокуратура просит квалифицировать его действия, как было на стадии следствия — предварительный сговор.

Ранее сообщалось, что адвокаты футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина обжаловали приговор по делу о двух драках.

Напомним, 8 мая суд приговорил Кокорина и его младшего брата Кирилла к полутора годам в исправительной колонии строгого режима, признав виновными в побоях и хулиганстве. Павла Мамаева и Александра Протасовицкого, также участвующих в инциденте, приговорили к году и пяти месяцам лишения свободы. Именно на таких сроках настаивало гособвинение, но приговор может быть обжалован.

Согласно решению суда, в срок войдет время, проведенное в СИЗО-2 «Бутырка» из расчета один день в колонии — полтора дня в следственном изоляторе.