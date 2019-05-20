Россиянин Даниил Медведев стал седьмым в списке теннисистов, которые заработали больше всех призовых в 2019 году. Его доход составил почти $1,3 млн. Первое место у серба Новака Джоковича, преодолевшего отметку в $5 млн.

Дальше расположились Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, чьи заработки превысили $3 млн, а также Доминик Тим, Стефанос Циципас и Фабио Фоньини. Замыкает рейтинг японец Кей Нисикори.

Напомним, что Медведев является лучшим из россиян, занимая шестую позицию в рейтинге ATP. Андрей Рублёв идёт на 72-й строчке, Карен Хачанов — на 73-й. Держать себя в форме ему помогает спортивная диета Даниила Медведева.

Ранее сообщалось, что Медведев не сумел пробиться во второй круг турнира категории «АТР 1000» в Риме. В трех сетах он на грунте проиграл австралийцу Нику Кирьосу — 3:6, 6:3, 3:6.