Нападающий петербургского СКА Александр Барабанов считает, что готов к роли лидера СКА в следующем сезоне КХЛ.

«Думаю, я готов стать лидером СКА в новом сезоне. Это нормальное явление, что одни игроки уходят из клуба, а другие приходят», — рассказал он в интервью РИА Новости.

Барабанов выразил надежду на большее количество молодых петербургских хоккеистов в составе.

За прошлый сезон Барабанов провел 73 матча за армейцев с берегов Невы и набрал 51 очко, забив 20 шайб. Хоккеист стал одним из трех игроков СКА, которые играют за сборную России на чемпионате мира в Словакии.

Всего в составе сборной трое хоккеистов СКА: помимо Барабанова это Динар Хафизуллин и Сергей Плотников.