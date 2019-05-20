Интервью тренеров, спортсменов и экспертов в фигурном катании зачастую можно разбирать на цитаты. Nevasport предлагает проверить себя: сможете ли вы угадать, кому принадлежит высказывание о фигурном катании?
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Интервью тренеров, спортсменов и экспертов в фигурном катании зачастую можно разбирать на цитаты. Nevasport предлагает проверить себя: сможете ли вы угадать, кому принадлежит высказывание о фигурном катании?