Новым главным тренером туринского «Ювентуса» может быть назначен Маурицио Сарри, на данный момент возглавляющий лондонский «Челси».

Как сообщает Football Italia, руководство итальянского клуба уже связалось со специалистом и провело первые переговоры.

Напомним, 17 мая стало известно, что главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли хотел подписать контракт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, но немец собирается продлить соглашение с мерсисайдцами.

Что касается Маурицио Сарри, он, скорее всего, покинет «Челси» после завершения сезона, но до этого лондонцам предстоит сыграть в финале Лиги Европы.