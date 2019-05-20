Подписчик официальной группы футбольного клуба «Зенит» был заблокирован администрацией за спойлер к финальной серии «Игры престолов».

Отмечается, что пользователь получил не временную, а вечную блокировку. «Враг не пройдет!», — прокомментировала пресс-служба команды такое решение.

Напомним, финальная серия нашумевшего сериала «Игра престолов» вышла в ночь с 19 на 20 мая по московскому времени.

Ранее сообщалось, что финальный эпизод «Игры престолов» будет показан в Москве на стадионе «РЖД-Арена». Показ будет проходить в день мировой премьеры — вечером 20 мая. Сбор гостей стартует в 19:00 по московскому времени. Желающим будет необходимо зарегистрироваться заранее, чтобы получить пригласительный билет.