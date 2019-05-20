Пресс-служба футбольного клуба «Краснодар» рассказала, кто из игроков покидает команду по итогам сезона 2018/19.

Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, из команды уйдут полузащитники Маурисио Перейра и Шарль Каборе, так как у них заканчиваются контракты.

Ранее клуб пригласил болельщиков на открытую тренировку, которая пройдет 22 мая на стадионе академии «Краснодара». Полузащитники, покидающие команду, встретятся и пообщаются с поклонниками «Краснодара». Также болельщики смогут увидеть старшего тренера Мурада Мусаева и защитника Александра Мартыновича.

Напомним, по результатам 29 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает второе место турнирной таблицы, имея в своём активе 53 очка. Клуб гарантировал себе выход в Лигу чемпионов, по итогам заключительного тура станет известно, попадут ли «быки» в групповой этап турнира или сначала сыграют квалификационный раунд.