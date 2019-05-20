Футболистом ФНЛ, попавшимся на допинге, оказался полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов.

Как сообщает «Матч ТВ», проба спортсмена, показавшая положительный результат, была взята после матча с ФК «Чертаново». Отмечается, что футболист не полетел с командой на матч 37-го тура первенства ФНЛ против «Сибири», который состоялся вчера, 19 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что РУСАДА направило в Российский футбольный союз письмо о возбуждении дисциплинарного дела по возможному нарушению антидопинговых правил одним из футболистов ФНЛ. Согласно данным РУСАДА, в допинг-пробе этого игрока, взятой после одного из матчей, найдена запрещенная субстанция.

Курский «Авангард» на данный момент располагается на восьмой строчке ФНЛ, имея в своём активе 56 очков.