Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швецией, который будет проходить в рамках группового этапа чемпионата мира.

Тренер назвал матч со шведами самым ожидаемым и отметил, что команда стремится побеждать в каждой игре и радовать болельщиков. Воробьёв подчеркнул, что о сопернике по четвертьфиналу сборная России пока не задумывается, так как сконцентрирована на предстоящем матче. «Опасаемся ли мы шведов? А чего нам опасаться?», — сказал тренер и добавил, что команда будет придерживаться своей игры.

Ранее Воробьёв рассказал, что поражение от Швеции, которое Россия потерпела в рамках Евротура, никак не повлияет на настрой команды.

Игра со Швецией состоится завтра, 21 мая, и начнётся в 21:15 по московскому времени. Матч станет заключительным на групповом этапе.