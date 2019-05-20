Защитник хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ.

Хоккеист выступал за петербургский СКА, но после вылета армейцев из Кубка Гагарина перебрался в «Коламбус» и успел провести два матча в серии плей-офф.

Гавриков подчеркнул, что изначально понимал, к чему ему следует готовиться, однако предположения и реальность — это совсем разные вези. «Чувствуешь это в настоящей жизни и получаешь нереальные эмоции», — сказал защитник, слова которого приводит агентство «Р-Спорт».

Напомним, на данный момент Гавриков находится в расположении сборной России и выступает на чемпионате мира в Словакии. Ранее он заявил, что не хочет думать о серебряных медалях чемпионата и рассчитывает только на победу.