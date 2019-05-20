Главный тренер сборной России Илья Воробьёв отказался называть имя голкипера, который будет защищать ворота в матче со Швецией.

«Кто сыграет в воротах? Что касается состава, то про него мы скажем в день матча», — сказал тренер. В предыдущем матче в воротах сыграл Александр Георгиев, не пропустив ни одной шайбы от сборной Швейцарии. Андрей Василевский, сыгравший одним матчем ранее, остался в запасе.

Напомним, игра со Щвецией состоится завтра, 21 мая, и начнётся в 21:15 по московскому времени. Команды встретятся в рамках группового этапа чемпионата мира, матч станет для России заключительным на данной стадии.

Российская команда продолжает лидировать в группе Б, не потерпев ни одного поражения на турнире.