Чемпион мира среди юниоров Алексей Ерохов рассказал о тренировках в группе Этери Тутберидзе.

«Все говорят, что в нашей группе губят и ломают судьбы детей, но такого нет». — заявил Ерохов в интервью YuoTube-каналу Елены Родиной. Фигурист пояснил, что спортсмены из разных тренировочных групп сталкиваются со стрессовыми травмами, но повышенное внимание приковано именно к ученикам Тутберидзе.

Ерохов подчеркнул, что все фигуристы сами выбирают свой путь и понимают, что никто не застрахован от травм. По мнению спортсмена, люди нелестно отзываются о работе в группе Тутберидзе, потому что испытывают зависть к чужим успехам.

Напомним, Ерохов является чемпионом мира среди юниоров сезона 2017/18. В минувшем сезоне спортсмен практически не выступал из-за травм.