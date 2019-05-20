Президент Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Горшков рассказал, как будут финансироваться тренировки Евгении Медведевой в сезоне 2019/20.

Напомним, фигуристка тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера. По словам специалиста, финансирование спортсменки со стороны Федерации останется таким же, как и прежде. Оно будет таким же, как для любого другого члена сборной России.

Также Горшков прокомментировал информацию о том, что постановщиком новой короткой программы Медведевой стал хореограф Илья Авербух. «Федерация не настаивала на том, чтобы Илья Авербух ставил программу для Евгении», — заявил специалист, слова которого приводит «Спорт день за днём».