Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что собирается провести встречу с болельщиками.

Анонс мероприятия спортсмен опубликовал на своей странице в «Инстаграме». Встреча пройдет в подмосковном Зеленограде в воскресенье, 26 мая, и начнётся в 14:30 по московскому времени. «Приходите в культурный центр Доброволец! Пообщаемся», — написал Елисеев.

Напомним, Матвей Елисеев является чемпионом Европы 2016 года. Также в его активе серебряная медаль континентального первенства сезона 2018/19. Спортсмен был одним из немногих, кто получил допуск на Олимпийские игры в Пхенчахне-2018. Однако биатлонист признался, что на Играх у него ничего не получилось, но они стали для него колоссальным опытом. Елисеев отметил, что серьёзным минусом стал запрет на выступление под российским флагом. Также, кроме нейтрального флага, на состоянии спортсменов сказалось то, что они приехали на Олимпиаду вчетвером, без поддержки.