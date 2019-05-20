Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил недовольство по поводу того, что игроки «Зенита» Андрей Лунёв, Артём Дзюба и Магомед Оздоев получат мало игровой практики перед отборочными матчами Евро-2020.

Черчесов отметил, что Лунёв и Дзюба не попали в заявку на матч «Зенита» с «Ростовом», а Оздоев провел на поле всего пятнадцать минут. «Если они не сыграют 26 мая с «Енисеем», то получится, что останутся без игровой практики практически на месяц», — сказал тренер, слова которого приводит «Чемпионат».

Черчесов подчеркнул, что это внутренне дело клуба, однако как главного тренера сборной ситуация не может его не настораживать.

Напомним, сборной России предстоит сыграть с командами Сан-Марино и Кипра.