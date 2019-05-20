Бывший защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич может стать главным тренером «Оренбурга».

Игнашевич может занять должность в том случае, если нынешний наставник «Оренбурга» Владимир Федотов покинет команду и возглавит казанский «Рубин», из которого ушёл Курбан Бердыев.

Ранее сообщалось, что Игнашевич хотел бы заниматься тренерской деятельностью, так как недавно он покинул ЦСКА и присоединился к Станиславу Черчесову в сборной России. По словам Игнашевича, он получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА и главному тренеру молодежной команды Андрею Аксёнову, а также всему ее штабу.

Напомним, Игнашевич завершил спортивную карьеру в 2018 году. На протяжении четырнадцати лет — с 2004 по 2018 год — игрок защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейской команды Игнашевич сыграл 381 матч и забил 35 голов.