Бывший тренер хоккейных клубов «Спартак», «Авангард» и «Трактор» Андрей Яковенко поделился мнением о том, как сборной России обыграть Швецию в матче группового этапа чемпионата мира.

Яковенко отметил, что Швеция является действующим чемпионом мира, и обратил внимание на сильный состав команды. По мнению тренера, шведы ставят перед собой задачу повторить успех прошлогоднего мирового первенства.

Специалист подчеркнул, что матче Евротура Россия проиграла Швеции из-за того, что заработала много удалений. «Если наши игроки будут четко выполнять тренерскую установку, не будут удаляться, то мы обыграем шведов», — сказал Яковенко, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, матч между Россией и Швецией состоится завтра, 21 мая, и начнётся в 21:15 по московскому времени.