Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда огласит окончательный список игроков, вызванных в национальную команду для подготовки к отборочным матчам Евро-2020.

«Мы решили, что сделаем это в четверг, 23 мая», — заявил Черчесов, слова которого приводит «Чемпионат». Тренер пояснил, что днём раньше состоится финал Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Урал» — в этих командах также есть кандидаты в сборную, поэтому для начала они должны сосредоточиться на кубковом матче.

Черчесов подчеркнул, что сбор национальной команды стартует 30 мая. Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром.