Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при в Монако.

Гонщик рассказал, что трасса в Монако отличается от других, так как является городской, и стены находятся близко к дороге. «Важно постепенно наращивать скорость и уважать эту трассу», — пояснил Квят. Пилот добавил, что надо ехать всё быстрее и быстрее с каждым кругом, но на самом деле скорость в Монако всё равно будет ниже, чем на других этапах.

Напомним, этап Гран-при в Монако стартует 23 мая — в этот день состоятся две свободные практики. 24 мая у пилотов будет день отдыха, а днём позже пройдет третья практика и квалификация. Сама гонка состоится в воскресенье, 26 мая.

Предыдущий этап Гран-при состоялся в Испании, Квят занял девятое место и набрал очки.