Российский фигурист Алексей Ерохов, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, опроверг информацию о том, что спортсмены их группы плохо питаются.

В интервью YouTube-каналу Елены Родиной Ерохов рассказал, что видел в интернете мем о том, что девочки из группы Тутберидзе едят только лёд и больше ничего. «Нет такого, — заявил фигурист. — У нас девочки нормально питаются, держат вес, не голодает никто у нас».

Напомним, Ерохов является чемпионом мира среди юниоров сезона 2017/18. В минувшем сезоне фигурист перешёл на взрослый уровень, но практически не выступал из-за травм. Спортсмен пропустил контрольные прокаты из-за болей в спине, затем снялся с этапов Гран-при. Ерохов выступил на турнире серии Б — Finlandia Trophy, пропустил чемпионат России, но выступил на юниорском первенстве, где отобрался на ЮЧМ. Но принять участие в турнире не смог из-за травмы ноги.