Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» сообщила, что бывший полузащитник команды Леандро Паредес получит свою золотую медаль посылкой.

В официальном аккаунте клуба в «Твиттере» появился пост о том, что медаль была отправлена Паредесу в Париж. «Посылка в Париж — семь дней. Титул чемпиона — навсегда», — говорится в сообщении клуба.

Посылка в Париж — 7 дней. Титул чемпиона @rfpl — навсегда 🥇 pic.twitter.com/ANQa3kN8Q4 — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) May 20, 2019

Напомним, «Зенит» досрочно оформил чемпионство по итогам 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Леандро Паредес принимал участие в первой половине чемпионата России, а в зимнее трансферное окно покинул команду и начал выступать за французский «Пари Сен-Жермен».

Ранее комментатор Геннадий Орлов рассказал, что аргентинский полузащитник хочет вернуться в «Зенит». Официальный переход Паредеса в «ПСЖ» состоялся 29 января. Французы заплатили за полузащитника «Зенита» порядка 47 млн евро.