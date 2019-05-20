Лейсан Загитова, мама олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, не захотела комментировать тот факт, что полиция начала проверку в отношении её дочери.

«Я уже поняла, по какому поводу вы звоните. Без комментариев», — заявила Загитова-старшая Агентству бизнес-новостей.

Напомним, сегодня, 20 мая, стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по поводу того, что несовершеннолетняя Загитова находилась за рулём автомобиля, не имея водительских прав. Ранее сообщалось, что спортсменке грозит административный штраф. Материалы о нарушении Загитовой правил направили в Ленинский район Ижевска для назначения штрафа. Отмечается, что данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.