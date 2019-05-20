Российская фигуристка Софья Самодурова опубликовала очередное видео, на котором исполняет известную песню.

На этот раз спортсменка выбрала композицию «От Луны до Марса», однако подписчикам не понравилось пение фигуристки. В комментариях у неё в «Инстаграме» они написали, что у Самодуровой нет голоса и посоветовали ей больше не петь. Впрочем, среди болельщиков нашлись и те, кому видео понравилось. «Не слушайте этих невозможных комментаторов! Делитесь творчеством!», — написал подписчик.

Напомним, ранее фигуристка исполнила гимн России во время церемонии награждения призеров IX Зимней Спартакиады учащихся России 2019 года. Также на юбилее тренерской деятельности Тамары Москвиной и Алексея Мишина Самодурова спела куплет песни Селин Дион «All By Myself».