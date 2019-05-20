Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании сезона, уверен, что туринцы продолжат побеждать и без него.

«Ювентус» продолжит побеждать, это в их ДНК, — заявил Аллегри, слова которого приводит Football Italia.- Я оставляю позади команду-победителя».

Тренер признался, что доволен годами, проведенными в «Ювентусе». Специалист поблагодарил команду и не стал советовать, кого приглашать на его место.

Напомним, 17 мая стало известно, что Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли хотел подписать контракт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, но немец собирается продлить соглашение с мерсисайдцами.