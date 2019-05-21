Женская сборная России по волейболу проведет матч против команды из Доминиканской республики. Игра состоится в рамках Лиги наций сегодня, 21 мая, и начнётся в 23:00 по московскому времени.

Турнир стартует сегодня, сборная России будет представлять третью группу. Помимо Доминиканской республики, соперниками россиянок станут команды из Бразилии и Китая. Сегодняшний матч, как и все игры третьей группы, состоится на арене «Жиназио Нильсон Нельсон» в Бразилиа.

На предварительном этапе Лиги наций в период с 21 мая по 20 июня все команды сыграют каждая с каждой в один круг по туровой системе. Первый тур завершится 23 мая, второй стартует через несколько дней — 28 мая. Во втором туре Россия будет играть в пятой группе, её соперниками станут Турция, Германия и Япония.