Пресс-служба футбольного клуба «Локомотив» сообщила, что финал Кубка России будет показан на «РЖД-Арене».

Финал Кубка России состоится в среду, 22 мая. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 18:30 по московскому времени. В матче примут участие московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал», игра пройдет на стадионе «Самара-Арена».

Напомним, «Локомотив» является девятикратным обладателем Кубка России. «Урал» ни разу не завоёвывал титул, но один рад доходил до финальной стадии. Также команда один раз играла в полуфинале и трижды — в четвертьфинале.

Команды уже встречались между собой вчера, 19 мая, в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги. «Локомотиву» удалось избежать поражения благодаря одиннадцатиметровому, который реализовал Антон Миранчук.